◆全国高校サッカー選手権決勝神村学園（鹿児島）３―０鹿島学園（茨城）（１２日・ＭＵＦＧ国立）優勝には届かなかったが、鹿島学園のＵ―１７タイ代表にも選出されているＧＫプムラピー・スリブンヤコ（２年）が、６万超のスタンドを何度も沸かせた。１点ビハインドの前半３０分過ぎ、守備陣がエリア内で相手を倒してＰＫを献上したが、町田への加入が内定している神村学園・徳村のゴール左を狙ったキックを完璧に読み切