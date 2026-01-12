ラグビー・リーグワン１部の神戸は１２日、２０２６年度の新加入選手を発表した。以下の６選手。プロップ大下貴志（近大）プロップ富田陸（明大）フランカーニク・ヘンリク（流通経大）ＮＯ８シオネ・ポルテレ（京産大）ＣＴＢ大町佳生（帝京大）ユーティリティー（万能）バックス上ノ坊駿介（天理大）明大プロップで１１日の全国大学選手権決勝を制した富田は、神戸を通じて以下のコメントを発表した。「伝