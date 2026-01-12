神村学園―鹿島学園試合終了間際、チーム3点目のゴールを決める神村学園・佐々木（中央）＝MUFG国立サッカーの全国高校選手権最終日は12日、東京・MUFGスタジアム（国立競技場）で決勝が行われ、神村学園（鹿児島）が鹿島学園（茨城）を3―0で下し、初優勝を果たした。鹿児島県勢としては21大会ぶり。昨夏の全国高校総体に続いて頂点に立った。同年度に両大会を制す「2冠」は、第100回大会の青森山田以来6校目。神村学園は前