ロッテのドラフト３位、最速１４８キロ左腕の奥村頼人（１８）＝横浜＝が１２日、同期の同１位・石垣元気投手（１８）＝健大高崎＝とともに“国宝級エース”へ上り詰めることを誓った。運命のドラフトを終えた１１月。奥村は一人、合宿所のある能見台から京急に乗って、上大岡の映画館に向かった。大ヒット作「国宝」を見るためだ。「３時間めっちゃ楽しかった。ポップコーンを食べながらです。感化されて、ステッカーをスマホ