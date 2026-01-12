アイドルグループ「ＨＫＴ４８」のチームＨ・石橋颯（２０）、チームＫ?・大庭凜咲（２０）、７期研究生・山川万里愛（２０）が１２日、成人の日を迎え、福岡市博多区の住吉神社で「はたちのつどい」を行った。ＨＫＴ４８の地元・福岡で艶やかな振り袖姿を披露し、２０歳という大きな節目を迎えた。石橋は１３歳でＨＫＴ４８に加入して約７年。本日の成人の日を迎え「無事に大きな節目を迎えることができました」と安堵の表情