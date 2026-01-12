【モデルプレス＝2026/01/12】アーティストのBoA（39）の公式サイトが1月12日に更新され、SM ENTERTAINMENTとの契約が満了となり専属契約を終了することを発表した。【写真】BoAがプロデュースする男性アイドルがイケメン揃い◆SMエンタと契約終了日本の公式サイトでは「いつもBoAを応援いただき、誠にありがとうございます」と書き出し「この度、SM ENTERTAINMENTとの契約が満了となりましたのでお知らせいたします」と発表。「Bo