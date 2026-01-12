強い寒気の影響で全国的に大雪となりました。この大雪でうれしい悲鳴をあげるのは、スキー場です。岐阜県飛騨市の飛騨かわいスキー場では、雪景色が広がるゲレンデで午前中から大勢の客がスキーやスノーボードを楽しみました。 【写真を見る】雪不足で茶色い地面がむき出しに… オープン延期したスキー場 大雪でようやく全リフト稼働 ｢うれしい限りです｣ 岐阜･飛騨市 （客）「昨日い