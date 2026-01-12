◇第104回全国高校サッカー選手権大会 決勝 神村学園 3-0 鹿島学園(12日、国立競技場)高校サッカー選手権決勝で、鹿島学園(茨城)は神村学園(鹿児島)に0-3で敗れ準優勝となりました。今大会、初の選手権決勝進出を果たした鹿島学園。しかし迎えた決勝、昨夏のインターハイ王者・神村学園に前半19分にゴールを決められ先制点を許します。さらに前半30分にはPKを与えますが、このピンチはGKプムラピー スリブンヤコ選手がシュートスト