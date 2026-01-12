メジャー取材歴29年のMLBジャーナリスト・AKI猪瀬さんが、村上宗隆選手・今井達也投手・岡本和真選手のメジャー1年目の活躍について予想しました。ホワイトソックスへ入団・村上宗隆今オフ、ポスティング申請での契約一番乗りとなったのは、ヤクルトでプレーした村上宗隆選手。2年約53億円でのホワイトソックスとの契約となりました。ホワイトソックスは昨季、2年連続でア・リーグ中地区の最下位に沈むなど、3年連続で100敗をマー