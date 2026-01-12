成人の日の12日、横浜市港北区の横浜アリーナで「二十歳の市民を祝うつどい」が開かれた。市によると、対象者は市町村では全国最多の約3万4千人で、うち約2万2千人が午前と午後に分かれて参加。「人が多くてびっくりした」「一生に一度、振り袖を着てアリーナで祝う特別感がある」と笑顔で楽しんだ。午前の式典に出席した大学2年の酒井良彰さん（20）は「親に恩返しをして、人にいい影響を与えられる大人になりたい」と話し、