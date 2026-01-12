３連休の大雪のピークは越えましたが、このあと１４日にかけて再び冬型となり県内は、大気の状態が非常に不安定となる見込みです。新潟地方気象台によりますと、大雪のピークは越えたものの１３日夜からは再び、山沿い中心に平野部でも降雪が予想されています。ただ、今回は警報級の雪にはならないとみています。１３日は、寒冷前線が北陸地方を通過し、その後、１４日にかけて日本付近は西高東低の気圧配置となる見込