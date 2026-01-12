Image: イルミナーレ株式会社 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。大事な商談。整えられたスーツとは対照的に、足元のバッグが床の埃にまみれているのを見て、士気が下がった経験はありませんか？もし答えが「Yes」なら、ぜひ試していただきたいのが「無限フックLight」です。この小さなバッグハンガーが1つあるだけで、立ち振る舞いをスマートに見