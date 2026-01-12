◆サッカー・全国高校選手権神村学園3―0鹿島学園（12日、東京・MUFGスタジアム）決勝が行われ、6万142人の大観衆が見守る中、昨夏の全国高校総体を制した神村学園（鹿児島）が鹿島学園（茨城）を3―0（2―0、1―0）で下して悲願の初優勝を飾った。全国総体を含めた「2冠」も成し遂げ、史上6校目で8度目の快挙。同じく初優勝を狙った鹿島学園は過去最高の準優勝となった。九州勢の優勝は2015年度大会の東福岡（福岡）、鹿