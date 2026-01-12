傷害の疑いで逮捕されたのは、指定暴力団六代目山口組藤友会幹部で静岡県富士市厚原の無職の男（59）です。 男は2026年1月11日午後8時頃から午後9時頃までの間、富士市内で、交際関係にあった市内に住む50代の女性の顔面を殴打し、両手で胸倉を掴んで引き倒すなどして傷害を負わせた疑いが持たれています。女性の命に別状はないということです。 警察によりますと、女性が警察に被害届を出したことから事件が分かりました。 警