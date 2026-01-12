五島市の海沿いで、「ハマジンチョウ」の花が見ごろを迎えています。 葉の間から薄紫色のかわいい姿を見せるのは、県の天然記念物にも指定されているハマジンチョウです。 五島市玉之浦町の荒川湾沿いで、約30メートルにわたって群生し、花を咲かせています。 九州西部や南西諸島の浜辺に分布し、毎年 冬の時期に開花します。 五島では白良ヶ浜のほか、新上五島町の中通島、若松島にも自生していて、3月頃まで