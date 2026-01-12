中団インをロスなく追走した4番人気カピリナ（牝5＝田島、父ダンカーク）が鋭く伸び、2着ダノンエアズロックに首差で快勝。昨夏のG3函館スプリントS以来の通算6勝目で、マイル戦初勝利を挙げた。史上2人目のJRA通算3000勝に「あと3勝」と迫る2997勝目を挙げた横山典は「よく勝ってくれました」と愛馬を称えた。田島師は「前走（ターコイズS6着）で脚をしっかりと使って、今回に生かせました。ヴィクトリアマイル（5月17日、東