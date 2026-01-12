年間４万人が訪れ、２０２８年の開館１００周年に合わせて大幅リニューアルされる鎌倉国宝館＝２０２５年１２月、鶴岡八幡宮境内古都・鎌倉の古民家や神社仏閣など“在野”に眠る数万点に及ぶとされる文化財の全体像を把握するため、神奈川県鎌倉市は２０２６年度から市民ボランティアらと連携した調査研究を開始する。市内全域に及ぶ総合的調査は４０年ぶりで、これまで未発見だった文献や遺物を「市民歴史家」の手を借りて掘り