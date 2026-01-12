◆ＨＢＣ杯（１２日、札幌・大倉山ジャンプ競技場＝ヒルサイズ１３７メートル、Ｋ点１２３メートル）今季限りでの現役引退を表明した小林諭果（３１）＝ＣＨＩＮＴＡＩ＝は、１回目９６・５メートル、２回目１０７・５メートルで女子組８位。７日に引退発表後初の実戦を終え、「いつもと変わらず。すごく落ち着いて試合に臨めた」と振り返った。昨シーズン中から一線を退くことを考え、所属会社には昨春に「１年やり切ります」