全国高校サッカー選手権大会の決勝で、鹿児島県代表の神村学園は茨城県代表の鹿島学園と対戦。3対0で勝利し悲願の初優勝を果たしました。 神村学園は夏のインターハイでも優勝していて、県勢初となる夏・冬2冠です。 ・ ・ ・