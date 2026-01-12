ドル円１５８．００近辺、ユーロドル１．１６７５近辺＝ロンドン為替 ロンドン朝方、ドル円は158.00近辺、ユーロドルは1.1670近辺で推移している。ドル円は157.52から158.20までのレンジで激しく上下動した。現在の水準は先週末ＮＹ終値157.89からややドル高・円安方向に振れている。トランプ政権が米ＦＲＢに対する圧力を強めており、中銀独立性に対する不信感からドル売りが強まる局面があった。しかし、先週末