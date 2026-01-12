バドミントン女子の田口真彩（２０）＝ＡＣＴＳＡＩＫＹＯ＝が１２日、成人の日を迎え、所属先が美麗な晴れ着姿を公開した。「チームから田口真彩が成人を迎えました。新成人の皆さん、成人おめでとうございます」と綴り、ユニホームと振袖姿を重ねたショットや、キュートに和傘をさす姿などを投稿した。コメント欄などでは「まやちゃん綺麗すぎる」、「なんとかわいいことか！」、「バドミントン選手兼女優さんですね！！」