「大相撲初場所・２日目」（１２日、両国国技館）高須クリニックの高須克弥院長が来場。東花道の最前列でパートナーの西原理恵子さんと観戦した。高須院長は赤のレザージャケット、西原さんも赤のニット姿で目立つ装い。安青錦が「高須クリニック」の化粧まわしを付けて土俵入りすると、嬉しそうに携帯カメラを向ける様子もあった。安青錦の化粧まわしはあざやかなピンク生地に、高須クリニックのキャッチフレーズ、「Ｙｅ