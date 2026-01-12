「全国高校サッカー選手権・決勝、神村学園３−０鹿島学園」（１２日、ＭＵＦＧ国立）神村学園（鹿児島）が鹿島学園（茨城）を下し、創部２５年目で初優勝、史上６校目の夏冬２冠を決めた。鹿児島県勢の優勝は、第８３回大会を制した鹿児島実以来２１大会ぶり。ピッチ脇でのインタビューで有村圭一郎監督は「大した監督でもないのに、今年は（昨夏のインターハイと）２回も優勝させてもらえて、素晴らしい子どもたちだと思い