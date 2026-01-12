松本山雅FCは12日、Jリーグ百年構想リーグのトップチームのスタッフ体制および選手背番号が決定したことを発表した。昨季のJ3リーグで15位となったチームは石崎信弘氏を新監督に招へいし、新たなスタートを切る。また、スローガンは「One Soul サイコウ(ワンソウルサイコウ)」に決定。クラブは「これまで歩んできた道のりと、積み上げてきたものを土台に、高み/頂きを目指していきます。百年構想リーグという舞台で、次へ