モンテディオ山形は11日、2026シーズンの特別大会「明治安田J2・J3百年構想リーグ」のトップチーム新体制を発表した。山形は昨季J2リーグ戦で10位。シーズン途中に就任した横内昭展監督が引き続き指揮を執る。背番号は、MF土居聖真が88番から8番に、昨季チーム得点王のFWディサロ燦シルヴァーノが90番から11番に変更。また、71番だったMF中村亮太朗は、「ミスター・モンテディオ」の高橋健二氏や初昇格時の主将だった宮沢克