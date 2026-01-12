レイラック滋賀FCは12日、2026シーズンのトップチーム選手背番号が決定したことを発表した。滋賀は昨季にJ3・JFL入れ替え戦を制してJ3初昇格。今季はヘッドコーチだった和田治雄監督がチームを率いる。以下、選手背番号1 GK 伊東倖希2 DF 平井駿助(←飛鳥FC/復帰)3 DF 宮城雅史4 DF 井出敬大5 DF 西山大雅6 MF 薬真寺孝弥7 MF 久保田和音8 MF 中村健人9 FW 森本ヒマン10 FW 人見拓哉11 FW 三宅海斗13 DF 小泉隆斗14 MF 白石智