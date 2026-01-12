ジュビロ磐田は12日、2026シーズンの特別大会「明治安田J2・J3百年構想リーグ」の新体制を発表した。磐田は昨季J2リーグ戦で5位。トップチームコーチだった志垣良氏が今季から指揮を執る。以下、トップチーム新体制■スタッフ▽監督志垣良▽コーチ三浦文丈久藤清一▽アシスタントコーチキム・ボムヨン▽GKコーチ川口能活▽アシスタントGKコーチ山田賢二▽フィジカルコーチ中馬健太郎▽アシスタントフィジカルコーチ稲田崚佑▽