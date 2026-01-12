北海道内は強い冬型の気圧配置の影響で１月１１日から荒れた天気となりました。１２日夜にかけて日本海側の沿岸では暴風雪に警戒が必要です。午前６時すぎに最大瞬間風速２１．９メートルを観測した留萌市。１２日の道内は広い範囲で強い風が吹き荒れました。冬型の気圧配置が強まった影響で１１日から大荒れとなった道内。稚内市では湿った雪が降り、市民が除雪に追われました。（稚内市民）「水分がものすごい多い感じで、