12日、札幌の大倉山ジャンプ競技場で開催されたHBCカップジャンプ、男子は山元豪(ダイチ)が2023年以来2度目の優勝、女子では札幌出身の岩佐明香（大林組）が初優勝を飾りました。男子の山元豪選手は、1回目K点越えの133メートルを飛びトップで折り返すと、2回目は、ヒルサイズ137メートルの大ジャンプで、3年ぶり2度目の優勝を果たしました。2度目の優勝をした山元豪選手は、「久々に国内戦を優勝出来てうれしく思って