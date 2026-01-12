１月１２日未明から午後にかけ、宗谷地方南部を震源とする地震が相次ぎました。いずれも津波の心配はありません。午前９時５０分ごろ、宗谷地方南部を震源とする地震があり、中頓別町や幌延町などで震度３を観測しました。震源の深さはごく浅く、地震の規模を示すマグニチュードは５．０でした。そのほかのマチでも震度１から２の揺れを観測しています。中頓別町内の店では…（店の人）「お酒の瓶を置いているところがガチャ