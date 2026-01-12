「骨卒中」という言葉に聞き覚えはあるでしょうか？骨卒中とは、『骨粗しょう症』が原因で起こる高齢者の『大腿骨や背骨の骨折』のこと。「５年以内に２人のうち１人が死亡する」という調査結果も出ていて、特に冬場は注意が必要だということです。なぜ、寿命を縮めてしまうのか？その危険性と対策について、辻外科リハビリテーション病院・副院長の辻翔太郎医師（骨粗しょう症が専門）への取材をもとにまとめました。５年生