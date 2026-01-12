ベルリン工科大のアレクサンダー・ウィマーズ研究員＝2025年9月、ドイツ・ベルリン（共同）ドイツのエネルギー政策に詳しいベルリン工科大のアレクサンダー・ウィマーズ研究員は「欧米でも原発の新規建設は遅延や予算超過で採算は取れない。多額の投資が必要で、経済的に意味はない」と指摘する。欧州で脱炭素社会の実現に向けて原発を活用するには、建設コストを3分の1に引き下げる必要があるとし「現実的ではない」と強調した