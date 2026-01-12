今季最強の寒波で「冬の嵐」が日本海側を中心に3連休の最終日を直撃し、各交通機関にも影響がでています。JR東海によりますと、12日午後3時半時点で東海道新幹線は雪の影響により、岐阜羽島駅−米原駅間で速度を落として運転を行っており、遅れが出ています。また、東北自動車道では、福島飯坂インターチェンジ−白石インターチェンジ間の上下線で吹雪による通行止めが続いていましたが、正午前に解除されました。宮城県の大和イン