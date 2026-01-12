《やべえ、今日の動画過去一番炎上してる》1月11日、料理研究家のリュウジが自身のXを更新し、この日に投稿した動画が炎上していることを明かした。問題となったのは、YouTubeチャンネル「料理研究家リュウジのバズレシピ」内の『いつのまにか15円になってたうまい棒食ったらブチギレてしまいました』という動画だ。「うまい棒13種類を実食し、商品についてレビューする内容でした。リュウジさんとスタッフのタツヤさん、さらに