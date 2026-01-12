お笑いタレントのイモトアヤコが、1月10日、自身のInstagramを更新。2日早い40歳の誕生日を女優の北川景子とともにお祝いし、誕生日ツーショットを公開、ファンから歓声があがっている。イモトは《景子ちゃん いつもありがとう素敵な友達と 何気ない話して 美味しいもの食べて おかげさまで良き40代を迎えられそうです》とつづり、鯛のモチーフが載った《#めで鯛ケーキ》を前に2人でピースするツーショットを添えた。コメ