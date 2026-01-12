ファンドレイジングイベント＜東北ライブハウス大作戦“LIFE”＞が2026年3月に開催される。同イベントの全公演出演者が発表となった。◆＜東北ライブハウス大作戦“LIFE”＞ 画像データぴあアリーナMMで開催の＜東北ライブハウス大作戦“LIFE”2026＞は、初日3月10日(火)にELLEGARDEN、マキシマム ザ ホルモン、10-FEET。2日目3月11日(水)にBRAHMAN、MAN WITH A MISSION、SUPER BEAVERといった各日3組の出演が決定した。発起人・細