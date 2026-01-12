◆テニス▽全豪オープンテニス予選第１日（１２日、メルボルン・ナショナルテニスセンター）【メルボルン（オーストラリア）１２日＝吉松忠弘】２０２４年全豪ジュニア覇者で、元ジュニア世界王者の坂本怜（ＩＭＧ）が、昨年に続き全豪予選２度目の挑戦で初めて勝利を挙げた。元２１位で、現１８７位のダニエル・エバンズ（英国）に６５分の６−１、６−２で快勝した。予選２回戦では同１４８位のコルトン・スミス（米国）と対