メ～テレ（名古屋テレビ） 速報です。12日午後、愛知県西尾市の国道23号・西尾東インター付近で「ブタが逃げている」などと複数の通報がありました。 警察によりますと、通報があったのは午後3時前で、現場に駆けつけた警察官も逃げているブタを確認しましたが、逃げたのは10頭以上だということです。 ブタはまだ捕まっておらず、国道23号の一部区間を通行止めにし、警察などがブタの捕獲を進めています。