2000年生まれの女子プロ4人、完全防寒で山梨に集合オフシーズンに入っている女子ゴルフ界、3月のツアー開幕まで“ゴルフロス”を過ごしているファン向けに、選手たちの近況を「オフシーズンCHECK」と題して紹介する。2000年度生まれの「プラチナ世代」4人が集まっての「冬旅行」をそれぞれインスタグラムに投稿。楽しそうな様子が、ファンの話題をさらっている。コースでのゴルフウェアとはひと味違う姿で山梨に集まったのは、