重賞初勝利を飾った外国人騎手にＳＮＳでは注目が集まっている。１２日に行われたシンザン記念・Ｇ３（京都・芝１６００メートル）を制したのは、９番人気のサンダーストラック（牡３歳、美浦・木村哲也厩舎、父ロードカナロア）。勝利に導いたトール・ハマーハンセン騎手がＸ（旧ツイッター）でトレンド上位に入るなどネットで称賛のコメントが相次いでいる。３番枠からスタートしたサンダーストラックはスタートがひと息も中