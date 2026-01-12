K-POPを主題にしたネットフリックスのアニメーションシリーズ『KPOPガールズ！デーモン・ハンターズ』が米ゴールデングローブ賞でアニメーション賞と主題歌賞を獲得した。米ロサンゼルスで11日に開かれた第83回ゴールデングローブ賞授賞式で、『KPOPガールズ！』は最優秀アニメーション映画部門を受賞した。この日競合作としてノミネートされたアニメは『ズートピア2』『星つなぎのエリオ』『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章』