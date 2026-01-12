北朝鮮軍が9日、北朝鮮地域に浸透した無人機を強制墜落させ、出発地は韓国だと主張した。金与正（キム・ヨジョン）労働党副部長は「重大な主権侵害挑発」と規定し、「代償について悩まなければいけない」と脅迫的な発言もした。これに対し韓国軍当局は該当機種を保有していないとし、「民間領域での無人機運用の可能性」を調査すると明らかにした。李在明（イ・ジェミョン）大統領も「迅速かつ厳正な捜査」を指示した。対北朝鮮無