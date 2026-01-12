１０日、「ダイヤモンドの海」で日没の風景を楽しむ観光客。（ハルビン＝新華社記者／王建威）【新華社ハルビン1月12日】寒さ厳しい中国黒竜江省ハルビン市で「氷雪観光」がピークを迎えている。市内を流れる松花江の採氷場は、純度の高い氷が多いことから「ダイヤモンドの海」と呼ばれ、人気の撮影スポットとなっている。晴れた日には多くの観光客が集まり、夕景を楽しむ。１０日、「ダイヤモンドの海」で日没の風景を楽しむ観