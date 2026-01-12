山東省東営市の「東高熱１」地熱井。（東営＝新華社記者／袁敏）【新華社済南1月12日】中国山東省地質鉱産勘査開発局は9日、同省東営市内の黄河デルタ地域で、華東地域で最も高温の水熱型地熱井「東高熱1」の掘削に成功したと発表した。同局に所属する山東省地砿工程勘察院の張雲峰（ちょう・うんほう）院長は「地熱井は深さ4002.17メートル、底部温度は162度で、坑口水温は138度に達する」と紹介。熱エネルギーの品質が高く、