―［連載『孤独のファイナル弁当』］― 『孤独のグルメ』原作者で、弁当大好きな久住昌之が「人生最後に食べたい弁当」を追い求めるグルメエッセイ。今回『孤独のファイナル弁当』として取り上げるのは『調理パン弁当』。果たして、お味はいかに？◆孤独のファイナル弁当 vol.12「今日は調理パン弁当にしてみよう」ボクは中学時代、まだ給食がなくて弁当だった。家の事情で弁当が作れなかった人のために、毎朝パンの注文があった