錦織圭【メルボルン共同】男子テニスで元世界ランキング4位の36歳、錦織圭（ユニクロ）がエントリーしている全豪オープン予選（メルボルン）のシングルス1回戦は13日午前10時（日本時間同午前8時）開始のコートの4試合目に組まれた。12日に主催者が発表した。今季初戦となった6日のツアー下部大会は肩の不調のため途中棄権した。全豪予選の出場は不透明としていたマネジメント会社によると、現時点では出場予定という。錦織