【ワシントン＝池田慶太】米国のトランプ大統領は１１日、大統領専用機内で記者団に、領有に意欲を見せるデンマーク自治領グリーンランドについて「所有権が必要だ。不動産ビジネスで言うところの『権利』だ」と述べた。「リースや短期間の取得は検討していない」とし、完全な領有権を握ることを目指す方針を示した。トランプ氏は８日公表の米紙ニューヨーク・タイムズのインタビューでも所有権に言及していた。不動産業で成功