ＳＫＥ４８の倉島杏実（２０）、耼原椿（１９）、雲井紗菜（２０）、大村杏（２０）、河村優愛（１９）、福原心春（２０）が１２日、名古屋市内の熱田神宮で行われた「二十歳のつどい」に出席した。８〜１３期生のメンバー６人で前日からの雪が残るひんやりとした空気の中、お気に入りという彩り豊かな振り袖姿を披露した。倉島は「より第１線でＳＫＥ４８を引っ張っていける大きな存在になれるように心を強く頑張りた