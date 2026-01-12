読売旅行は、読売ジャイアンツのキャンプやオープン戦を観戦する沖縄ツアーを販売・催行する。VENUSメンバーとの交流会付きのオープン戦ツアー4日間は、VENUSメンバーがバスに乗車するほか、ダンスパフォーマンスやトーク会、集合写真撮影といった交流を行う。オープン戦試合前の打撃練習見学を特別に実施する。出発日は2月22日で、東京/羽田・大阪/伊丹発着の設定がある。旅行代金は139,900円から。小笠原道大氏と小笠原茉由氏の