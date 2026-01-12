ÂçÃ«¤ÎÇ¯Êð¤è¤ê53ºÐ¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬¾å²ó¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦(C)Getty ImagesÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È·ë¤ó¤À·ÀÌó·ÁÂÖ¤¬²þ¤á¤ÆµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤¿¡£ÊÆ¥Ç¡¼¥¿²ñ¼Ò¡ØCodifyBaseball¡Ù¤Î¸ø¼°X¤¬¡Ö2026Ç¯¤ÎÇ¯Êð¡×¤È¤·¤ÆÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤Ç¤â¥×¥ì¡¼·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¥Þ¥Ë¡¼¡¦¥é¥ß¥ì¥¹»á¤ÈÂçÃ«¤Î²èÁü¤À¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ï¥È¥½¥ó¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿´é¤ò´ó¤»¹ç¤¦ÂçÃ«æÆÊ¿É×ºÊ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ëÄÌ»»555ËÜÎÝÂÇ¤òµ­Ï¿¤·¡¢¸½ºß53ºÐ¤Î